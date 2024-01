Arrivato in estate e rimasto sempre in panchina, Popa può partire in prestito: un club romeno ha fatto un sondaggio per lui

Con il calciomercato iniziato ormai da una settimana, continua la missione di Davide Vagnati di migliorare la rosa a disposizione di Ivan Juric. Non solo per quanto riguarda le entrate, però, perché anche il capitolo cessioni è ricco di giocatori che potrebbero lasciare, a titolo definitivo o in prestito, Torino. Tra questi anche Mihai Popa, portiere romeno classe 2000 arrivato la scorsa estate a 0 dopo l’esperienza al Voluntari. Inizialmente, dopo l’ennesima brutta stagione di Milinkovic-Savic, si pensava che potesse insediare il portiere serbo per un posto da titolare, ma la realtà dei fatti lo ha visto essere considerato come terzo portiere, alle spalle anche di Gemello. A questo punto, quindi, il numero 71 può partire per trovare più minuti. Per lui si è mosso il Rapid Bucarest, club della massima serie romena, che non ha però ancora approfondito i contatti con la dirigenza granata.

Uno tra Popa e Passador partirà

Nel momento in cui arriverà un’offerta, però, non è certo che Vagnati sarà propenso ad accettarla. In questo momento, infatti, il Torino ha in rosa 4 portieri, e due di questi sono indiziati a partire in prestito per trovare minutaggio. Oltre a Popa, infatti, c’è anche Passador. Il portiere ex Primavera è stato richiamato dal prestito al Rimini, e in questo momento si allena con la prima squadra in attesa di una sistemazione. Nel caso di un’offerta, potrebbe essere lui a partire a discapito del romeno, in quanto la società vede maggior potenziale e sente la necessità di farlo giocare anche in vista del futuro. Tutto, comunque, dipende dalle squadre che entro la fine di gennaio si muoveranno per entrambi. Il Toro in questo momento non ha fretta.