Calciomercato Torino / La società umbra ha richiesta il difensore in prestito fino al termine della stagione, la fumata bianca è in arrivo

Il primo calciatore del Torino a essere ceduto in questa sessione invernale di calciomercato potrebbe essere Ange N’Guessan. Il difensore è infatti al centro di una trattativa con la Ternana che lo ha chiesto in prestito fino al termine della stagione e la società granata è pronta a lasciarlo partire. Il recupero di Koffi Djidji e le buone prestazioni offerte da Adrien Tameze da centrale di destra di difesa (senza dimenticare la presenza in rosa dei vari Alessandro Buongiorno, Ricardo Rodriguez, David Zima e Saba Sazonov) stanno infatti inducendo il dt Davide Vagnati a lasciar partire il giovane centrale in modo che possa giocare con maggiore continuità e proseguire il proprio percorso di crescita per poi tornare, la prossima estate, con un bagaglio di esperienza maggiore sulle spalle.

Calciomercato Torino: N’Guessan verso la Ternana

N’Guessan al momento sta recuperando da un infortunio muscolare che da oltre un mese lo costringe ai box, è però vicino al pieno rientro e non appena sarà pronto per poter nuovamente scendere in campo l’operazione con la Ternana dovrebbe essere definitiva. Se effettivamente andrà in porto, quella alla squadra umbra, che milita nel campionato di Serie B, sarà la prima esperienza tra i professionisti per N’Guessan.

Ancora nessuna presenza nel Torino di Juric

Il difensore francese, classe 2003, da quando è arrivato al Torino nel gennaio del 2022 è diventato subito un pilastro della formazione Primavera, sia quella allenata da Federico Coppitelli prima che quella di Giuseppe Scurto. Ha ben impressionato anche Juric che lo ha aggregato in Prima squadra a finora non è mai stato impiegato dal tecnico croato, né in campionato e né in Coppa Italia. Per questo motivo in casa Torino si è ascoltata con grande interesse la proposta arrivata dalla Ternana e si è presa seriamente in considerazione l’idea di cedere N’Guessan in prestito alla formazione rossoverde.