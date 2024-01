Ufficiale un colpo di mercato per il Torino targato Davide Vagnati: preso a titolo definitivo Rasheed dall’Aalborg

Primo colpo di mercato per il Torino, in particolare per il settore giovanile. È infatti arrivata l’ufficialità del trasferimento in maglia granata di Adam Talib Rasheed, giovane iracheno classe 2006. Il difensore 17enne non ha ancora esordito a livello professionistico in Danimarca, e ora ripartirà probabilmente dall’Under 18, prima di passare alla Primavera.