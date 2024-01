Prosegue la trattativa tra Torino e Verona per Josh Doig: ieri Busardò ha parlato con Cairo e Vagnati

Bella vittoria per il Torino, che ha sconfitto per 3-0 il Napoli di Walter Mazzarri. Una grande giornata per i colori granata e per l’ambiente in toto, con Cairo in particolare che si è mostrato molto soddisfatto per i tre punti e per il modo in cui sono arrivati. Quella di ieri, per il presidente, è stata una giornata all’insegna del calcio giocato e del calciomercato. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, infatti, era presente anche l’intermediario di Josh Doig. Il calciatore scozzese è seguito da Vagnati & co sin dall’estate, ma adesso si stanno accelerando i contatti tra le parti. Nel post partita, infatti, lo stesso Paolo Busardò, agente dello scozzese, ha avuto un incontro con il presidente granata e con il Dt per discutere di questioni contrattuali, ambizioni e non solo. La trattativa, quindi, prosegue.

Prima Doig, poi le uscite

Freme anche il mercato in uscita. Tanti sono i giocatori che stanno trovando poco minutaggio con Juric, e che vorrebbero quindi lasciare la città per andare altrove. Prima, però, bisogna definire gli acquisti in modo da non perdere nulla in termini numeri. Una volta definito l’acquisto di Doig, quindi, potrebbe partire un esterno tra Lazaro e Soppy. Il francese ha giocato davvero poco fin qui e potrebbe vedere terminare in anticipo il suo prestito; per l’ex Inter, invece, c’è stato un sondaggio da parte del Red Bull Salisburgo, che però fino a ora non ha intensificato i contatti con la dirigenza granata. In questo caso, quindi, Bellanova e uno tra Soppy e Lazaro sarebbero gli esterni della fascia destra, con il 19 che parte sopra nelle gerarchie. Nella corsia opposta, invece, Doig e Vojvoda si giocherebbero il posto.