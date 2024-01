Le parole di Davide Vagnati a pochi minuti dal calcio d’inizio di Torino-Napoli sul mercato granata

Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di DAZN del mercato in entrata e in uscita del Toro, in particolare di Radonjic, Soppy e Buongiorno.

“Radonjic e Soppy out? Il mercato non c’entra, hanno qualche problemino fisico. Mi auguro che tornino presto a stare bene. Radonjic ha fatto bene con noi ed è seguito da altri club, ma se ci sono altre opportunità per tutti le valuteremo. Buongiorno? Alessandro fa parte del passato, del presente e del futuro del Torino“.