Calciomercato Torino / I due questo pomeriggio non saranno neppure in panchina: le loro esperienze in granata potrebbero essere già terminate

“Radonjic e Soppy non ci saranno contro il Napoli perché hanno avuto dei problemini”, ha annunciato Ivan Juric durante la conferenza stampa della vigilia. Ma dietro alle esclusioni del trequartista e del terzino ci sarebbe anche dell’altro, motivazioni legate al mercato e non solo ai fastidi che i due avrebbero accusato. Che Radonjic sia ai margini della squadra e che possa essere ceduto non lo si scopre certo oggi: da mesi sta giocando pochissimo, senza dimenticare il piccolo caso che lo ha coinvolto con le non convocazioni per alcune partite per via di alcuni atteggiamenti in allenamento che non sono piaciuti a Juric. Non ha giocato molto di più Soppy, che è stato sì limitato anche da un infortunio muscolare, che lo ha tenuto per circa un mese ai box, ma che in questa prima parte di stagione non è mai riuscito a imporsi e quando gli è stata data la possibilità di mettersi in mostra non l’ha sfruttata.

Calciomercato Torino: con un nuovo terzino, Soppy sarà lasciato partire

Ora entrambi potrebbero lasciare il Torino: Soppy per fare ritorno all’Atalanta (club proprietario del suo cartellino che poi eventualmente deciderà se tenerlo o cederlo a un’altra squadra), Radonjic per cercare l’ennesimo rilancio della sua carriera, magari al Monza, con cui sono stati avviati alcuni discorsi. Prima di lasciarli partire, in particolare il terzino, la società granata vuole però essere sicura di avere tra le mani un’alternativa: Davide Vagnati è da tempo al lavoro per cercare un terzino mancino da portare alla corte di Ivan Juric (Josh Doig del Verona è il nome più caldo ma si valutano anche altre alternative), non appena avrà tra le mani l’accordo lascerà partire il francese. Dovrebbe restare invece Valentino Lazaro, giocatore per cui aveva fatto un sondaggio il Salisburgo.

Calciomercato Torino: non arriverà un altro Radonjic

Per quanto Radonjic il discorso è invece leggermente diverso, perché il dt non sta cercando un giocatore nel suo ruolo, considerato che con il passaggio al 3-4-1-2 il Torino non ha bisogno di un altro attaccante esterno come lo è il serbo. Vagnati sta però cercando una squadra che possa o acquistarlo subito a titolo definitivo o a cui prestarlo, in modo che possa giocare con continuità e rilanciarsi in ottica futura, così che il suo cartellino non perda di valore.