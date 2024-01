Calciomercato Torino / Juric non ha in rosa un giocatore, Ricci a parte, che possa giocare sulla trequarti

La sessione di calciomercato invernale è ormai quasi a metà. Si è aperta l’1 di gennaio e si chiuderà il 31. Al momento, nessun movimento in entrata per il Toro. La linea guida è chiara: senza cessioni, non si compra. Toro che è in piena corsa per un posto in Europa, nonostante qualche problema ci sia stato. Il 2024 però e iniziato alla grande. Per alzare il livello, servirebbero un esterno mancino e un trequartista/centrocampista che possa far rifiatare Vlasic. Al momento, l’unico che può occupare quella posizione sarebbe Ricci, ma è più un mediano/palleggiatore. Vlasic in fase offensiva si mette dietro ai due attaccanti, ma ripiega in mezzo al campo per difendere, formando una sorta di 3-5-2.

Gli altri attaccanti

Vlasic, Sanabria e Zapata sono i titolari. Karamoh e Pellegri, che giocano poco, sembrano essere le riserve di Sanabria e Zapata. Entrambi, nonostante il poco minutaggio, sembrano essere sul pezzo. Radonjic e Seck invece, sono sempre più sul mercato. Il primo non trova spazio con questo modulo e Juric non lo considera molto. Il secondo invece fa parlare di sé, ma per vicende extra campo. Manca quindi un sostituto naturale di Vlasic. Se il croato non potesse giocare (causa squalifica o infortunio), sarebbe un problema.

Le parole di Vagnati e Juric

Davide Vagnati, aveva detto, prima di Fiorentina-Torino: “Sul mercato, la priorità è tenere i giocatori che abbiamo. La rosa è importante. Poi vedremo se ci saranno delle possibilità, anche in base alle uscite”. Juric invece, prima di Torino-Napoli, ha detto: “In questo momento tutto tace, non si muove niente. Prima delle uscite non credo che si possa fare qualcosa. Dopo il Genoa faremo tutte le valutazioni”.