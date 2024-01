Calciomercato Torino / Le gravi accuse di revenge porn, l’incidente alle 3 del mattino, i fischi dei tifosi: Seck ha rotto con l’ambiente

Di Demba Seck negli ultimi mesi si sta parlando più per questioni extracalcistiche che di campo, anche perché il campo lo ha visto pochissimo ultimamente. L’ultima partita da titolare è datata 21 ottobre, il derby con la Juventus, poi ha giocato in campionato appena una ventina di minuti, gli ultimi contro il Napoli quando è stato accolto con i fischi dai tifosi granata al momento del suo ingresso in campo. E anche in questo caso i fischi non sono arrivati per le prestazioni negative ma per la questione delle gravissime accuse che gli sono state rivolte da alcune ragazze che frequentava (tra cui revenge porn). Nella notte tra martedì e mercoledì Seck è di nuovo finito al centro delle cronache per un altro fatto che con il calcio giocato non c’entra nulla, ma con il Torino sì, considerato che è in arrivo anche una multa da parte della società: l’incidente avuto alle 3 del mattino in via Pietro Cossa. Tutti episodi che lo hanno portato a una rottura con l’ambiente e che stanno contribuendo ad allontanarlo sempre di più dal Torino: l’attaccante senegalese è sul mercato e la sua cessione è sempre più probabile.

Calciomercato Torino: Seck può andar via, Vagnati al lavoro

Davide Vagnati, che aveva scommesso proprio su Seck dopo averlo avuto anche alla Spal e che in estate ha rinunciato al riscatto di Aleksey Miranchuk per puntare sul senegalese (per cui ha rifiutato anche delle offerte), sta ora cercando una nuova sistemazione per l’attaccante: ne ha parlato con il Verona, provando a inserirlo come contropartita tecnica nella trattativa per Josh Doig, ma ne sta parlando anche con il Palermo. Ma ascolterà attentamente anche tutte le altre eventuali offerte che arriveranno. Dietro il possibile addio al Torino di Seck non ci sono solamente questione extracampo ma anche tecniche e tattiche: non ha convinto quando ha avuto la possibilità di giocare e nel modulo a due punte con cui la squadra granata sta giocando, il senegalese non ha spazio. I discorsi con il Verona ma soprattutto con il Palermo proseguiranno nelle prossime settimane.