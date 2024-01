Disavventura notturna per Seck che, intorno alle 3 del mattino, con la sua Mercedes è finito addosso a due lampioni delle luce

Nuova disavventura per Demba Seck: l’attaccante del Torino nella notte, intorno alle 3 del mattino, è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico. La dinamica esatta è ancora da accertare mail calciatore, che era a bordo della sua Mercedes, è uscito fuori strada e ha abbattuto due lampioni in via Pietro Cossa. Fortunatmente è rimasto illeso e, come riporta La Repubblica, avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale.