Buone notizie in casa Toro. Sabato 13 gennaio, alle ore 15:00, c’è Genoa-Torino. La gara si giocherà allo Stadio Marassi di Genova. Il settore ospiti, riservato ai tifosi del Toro, è sold out. Non ci sono posti liberi: saranno 2067 i granata in trasferta.