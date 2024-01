Un anno fa i francesi erano stati vicinissimi al centrocampista, ora seguono da vicino lo scozzese del Verona, dato in partenza

Già un anno fa il Marsiglia si era inserito tra il Toro e un suo obiettivo. In quel caso era Ilic il giocatore che il club granata voleva a tutti i costi portare sotto la Mole, sponsorizzato da Juric. Ora è un altro ex Verona ad essere finito nel mirino dei francesi, quel Doig che già la scorsa estate sembrava destinato al granata prima che la trattativa si interrompesse.

Il mancino che Juric aspetta

Di nuovo un mancino: Ilic era – con l’eccezione di Gineitis, appena inserito ai tempi – il giocatore di piede sinistro che mancava al centrocampo granata, ora lo scozzese è l’esterno mancino che in rosa Juric non ha e che vorrebbe avere, complice un nuovo sistema di gioco, il 3-5-2 che ha preso il posto del 3-4-2-1, per il quale le caratteristiche di Doig sarebbero necessarie. Se finora l’allenatore ha adattato i suoi centrocampisti anche a sinistra – lo fa da anni Vojvoda, gioca in quella posizione anche Lazaro e lo ha fatto e potrebbe farlo Soppy – il mercato può aiutare a trovare una soluzione più congeniale.

La cifra chiesta dal Verona

Il Verona non vorrebbe svendere Doig, motivo per cui i 5 milioni di euro che il Marsiglia sembra aver messo sul piatto fanno gola ai veneti. Dal canto suo il Toro fa forza sull’accordo col giocatore – oltretutto già raggiunto una prima volta la scorsa estate – e di eventuali contropartite da inserire nell’affare.