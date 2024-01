Il Torino si prepara ad affrontare il Genoa nella prossima gara di campionato: i rossoblù hanno chiesto Pellegri ai granata

Prosegue la preparazione del Torino verso la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. I granata arrivano all’appuntamento in grande forma e sulle ali dell’entusiasmo, grazie alla grandissima vittoria ottenuta in casa contro il Napoli. Vittoria che ha dato continuità ai risultati degli uomini di Juric, che nelle ultime sei partite hanno collezionato tre vittore, due pareggi e una sola sconfitta, rimediata sul campo della Fiorentina. Ora il Genoa di Alberto Gilardino, anch’esso reduce da un buon momento di forma: una vittoria e tre pareggi nelle ultime quattro, due contro Inter e Juventus. Ma Genoa-Torino, oltre che sul campo, si gioca anche sul mercato: i rossoblù hanno infatti chiesto informazioni per Pietro Pellegri, che ha già vestito la maglia del Grifone dal 2016 al 2018.

Il Genoa vuole Pellegri, ma Juric dice no

Da tempo il Genoa si è fatto avanti per assicurarsi le prestazioni del numero 11, che nel Torino sta trovando poco spazio. Il centravanti granata sta disputando una stagione altalenante, tra i soliti problemi fisici e la concorrenza spietata di Sanabria e Zapata. Solo 376′ minuti per l’ex Monaco in Serie A, che non è riuscito mai a essere decisivo. Eppure il Genoa sarebbe disposto a riprenderlo per metterlo a disposizione di Alberto Gilardino, nonostante la coppia d’attacco di tutto rispetto formata da Gudmundsson e Retegui. A opporsi alla trattativa è stato proprio Ivan Juric, che crede fortemente nel giocatore e continua a sostenerlo con fiducia. Un’eventuale cessione di Pellegri avrebbe costretto il Toro a intervenire sul mercato alla ricerca di un sostituto, soprattutto dopo il cambio modulo attuato dall’allenatore granata che ora si affida a un attacco a due. Da capire se Juric deciderà di concedergli dei minuti contro i rossoblù, con la speranza che possa sbloccarsi in una gara carica di significato.