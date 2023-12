Le parole di Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, su Pietro Pellegri: “La sua storia sarà sempre collegata al Genoa”

In casa Toro, Pietro Pellegri non sta trovando molto spazio. Adesso Juric gioca con le due punte ma ci sono Zapata e Sanabria. Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, è stato intervistato e ha parlato anche del numero 11 granata. Queste le sue parole: “Pellegri per la sua storia sarà sempre collegato al Genoa. In estate lo abbiamo valutato, poi abbiamo preso altre decisioni”. Il ragazzo classe 2001 infatti, è nato e cresciuto a Genova, anche calcisticamente, sponda rossoblù. Pellegri è di proprietà del Torino, ma in estate il Genoa era interessato. Poi però, come si evince dalle dichiarazioni, i piani sono stati altri. Juric crede in lui, ma in questi anni i problemi fisici sono stati degli ostacoli. Adesso scalpita, in attesa della sua occasione.

La stagione di Pellegri

Pellegri deve ancora sbloccarsi quest’anno. Tra amichevoli estive, Coppa Italia e campionato 0 gol e 0 assist. In totale per lui, tra Serie A e coppa, 13 presenze e 2 cartellini gialli. Adesso nelle gerarchie, se Karamoh è il vice di Sanabria, lui è il vice di Zapata. Anche contro l’Empoli, è entrato in campo al 96′ al suo posto. Contro il Lecce, aveva giocato lui al fianco di Sanabria. Quest’anno sta bene fisicamente, ma fatica a trovare spazio. La stagione però è ancora lunga.

Il suo calvario

Da quando nel 2018, il Genoa lo ha venduto al Monaco per 21 milioni di euro, per lui è iniziato un lungo calvario. Un calvario fatto di infortuni, problemi fisici e tanta sfortuna. In Francia non è mai esploso ed è poi tornato in Italia al Milan. A farlo rinascere però è stato Juric, il suo “papà” in ambito calcistico, che lo aveva fatto esordire in Serie A a soli 16 anni. Il Toro lo ha pagato 4,20 milioni.