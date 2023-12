Nikola Vlasic non si tocca nell’11 del Torino: alcune volte in campo sparisce, ma è troppo importante per il gioco di Juric

Al momento in Serie A la classifica è molto corta, ma andare in Europa non sarà facile. Il Toro però, ha tutte le carte in regola per provarci. Nell’11 del Torino, c’è un giocatore intoccabile: Nikola Vlasic. Il croato con il numero 16 sulle spalle, giunto alla sua seconda stagione in granata, gioca sempre. Alcune volte in campo sparisce, ma è troppo importante nel gioco di Juric. Nel 3-5-2 (che diventa 3-4-1-2 in fase offensiva) non c’è concorrenza in quel ruolo. Ogni tanto, durante le partite, non si vedono le sue giocate ma è importante anche in fase di copertura. I margini di miglioramento sono ancora ampi. In fase difensiva si posiziona sulla destra, al fianco di Linetty (oppure Ricci) e Ilic (oppure Gineitis). Contro l’Atalanta, ha fatto la sua migliore partita quest’anno.

La sua stagione

Per lui in stagione 16 presenze tra campionato e Coppa Italia, condite da 1 gol, 2 assist e 1 cartellino giallo. Si tratta di un giocatore estremamente corretto in campo. Altruista e roccioso, le sue giocate possono cambiare la partita da un momento all’altro. Nella rosa granata, è l’unico trequartista puro. Iniziata a rilento, la sua stagione sta diventando una parabola ascendente.

Una trattativa infinita

Per il Torino, non è stato facile comprare Vlasic dal West Ham. Nell’estate del 2022, il giocatore era arrivato in prestito con diritto di riscatto. La sua stagione era stata ottima, anche se condizionata dal Mondiale in Qatar con la Croazia. Poi però, a fine anno, il Toro non lo ha riscattato (come con Miranchuk). Ma il giocatore voleva solo il Toro: allo scadere la trattativa è andata a buon fine. Qui in Italia, al Toro, è rinato e non ha intenzione di fermarsi.