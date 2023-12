Dopo gli spezzoni di partita contro Atalanta e Frosinone Koffi Djidji è pronto per tornare titolare: si candida per l’Udinese

Koffi Djidji scalda i motori. Il francese è tornato finalmente a disposizione di Juric, dopo il calvario vissuto a causa di un’ernia inguinale. Il difensore era finito sotto i ferri per un semplice intervento di rimozione. Intervento che gli ha dato qualche problema di troppo, costringendolo a tornare sotto i ferri qualche settimana dopo. Ecco allora che Djidji ha saltato la prima parte della nuova stagione, alle prese con un lungo percorso di riabilitazione. Ora però può dirsi recuperato: Juric lo ha già mandato in campo contro Atalanta, Frosinone ed Empoli, concedendogli dei brevi spezzoni di gara.

Contro l’Udinese da titolare?

Se contro gli uomini di Gasperini Djidji ha giocato solo un minuto, meglio ha fatto contro Frosinone ed Empoli, in cui è sceso in campo disputando più della metà della seconda frazione di gioco. Juric ha cercato di gestirlo nel migliore dei modi, centellinando le sue energie e permettendogli di rimettere importanti minuti nelle gambe. Ora la sua condizione fisica sembra tornata buona e il francese è pronto a tornare titolare nella difesa a tre. Con ogni probabilità giocherà al posto di Tameze, da tempo adattato nel reparto arretrato e costretto agli straordinari. Il recupero di Djidji sarà molto importante anche in quest’ottica: permetterà all’allenatore di porre fine all’emergenza difensiva che da tempo attanaglia il Toro, orfano di Schuurs. Un ritorno che Juric aspettava da tempo, vista la stima nei confronti del giocatore: “Per noi è importantissimo che lui torni a come ci ha abituato negli ultimi due anni. Speriamo di dargli più spazio, non dall’inizio ma pian piano”. Il numero 26 avrà il compito di limitare Lorenzo Lucca, che sta attraversando un gran periodo di forma. L’attaccante bianconero viene infatti da 3 gol nelle ultime 3 partite.