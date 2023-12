Ufficiale la lista dei preconvocati del Senegal per la Coppa d’Africa: presente Demba Seck, attaccante del Torino

Nella giornata di oggi, è stata resa ufficiale la lista dei preconvocati del Senegal, in vista della Coppa d’Africa 2023. La competizione si giocherà in Costa d’Avorio, dal 13 gennaio all’11 febbraio. Demba Seck, attaccante del Torino, è nella lista del ct Aliou Cissé. Il Senegal è campione in carica.