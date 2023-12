I precedenti di Torino-Udinese in Serie A: in casa comandano i granata con ben 20 vittorie tra le mura amiche

Il Toro è in forma e vuole continuare a stupire. Dopo un’altra vittoria in casa, arrivata contro l’Empoli, adesso c’è l’Udinese di Gabriele Cioffi. Appuntamento allo Stadio Olimpico Grande Torino, sabato 23 dicembre alle ore 15:00. Torino-Udinese, in Serie A, si è giocata 38 volte. Questo il bilancio dei granata, che comandano in casa: 20 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte. 50 gol fatti e 31 gol subiti. Tra le mura amiche il Toro è favorito, con i bianconeri in seria difficoltà. Di seguito tre precedenti tra le due squadre.

La scorsa stagione: decisivo Karamoh

L’ultimo precedente, lo scorso anno, si è giocato il 5 febbraio 2023 alle ore 15:00: 1-0 per il Toro contro la squadra di Sottil. Decisivo un gol di Karamoh, su assist di Aina, al minuto numero 49. Gol al limite del fuorigioco, che venne assegnato dopo un lungo check al Var. Esordio in maglia granata per lo sfortunato Ronaldo Vieira, al 75′. Con questa vittoria fondamentale, arrivata alla 21^ giornata, balzo in avanti in classifica.

La partita rinviata

Nella stagione 2019/2020, con Longo in panchina, scoppia l’emergenza Coronavirus. Torino-Udinese è in programma il 7 marzo alle ore 15:00 ma viene rinviata. Nemmeno il 14 marzo, alle ore 20:45, si gioca. La 27^ giornata viene recuperata il 23 giugno alle ore 21:45: Torino-Udinese termina 1-0. A decidere il match, un gol di Andrea Belotti al 16′, su assist di Edera. Davanti a 0 spettatori, prima vittoria per Longo sulla panchina del Toro, contro la squadra di Gotti. Tre punti decisivi in chiave salvezza.

Sirigu mostruoso

Il 10 febbraio 2019, alle ore 15:00, il Torino di Mazzarri batte per 1-0 l’Udiense di Davide Nicola. Primo gol al Toro per Aina, al minuto numero 31′. Espulso Mazzarri al 57′, per proteste, e De Maio per doppio giallo al 93′. Tanti episodi dubbi e chiamate al Var per l’arbitro Guida. Sirigu mostruoso in quella partita: tanti interventi e un rigore parato a Rodrigo De Paul.