Con il cambio modulo, Antonio Sanabria è rinato: il numero 9 del Torino adesso è una certezza anche per Juric

Dopo una prima parte di stagione piuttosto complicata, il Torino sembra essersi ripreso alla grande. Dopo l’Empoli, in casa del Toro arriva l’Udinese sabato. Antonio Sanabria, attaccante dei granata, è rinato con il cambio di modulo. Da quando Ivan Juric è passato al 3-5-2, il numero 9 è ancora più una certezza. La coppia con Zapata, tutta sudamericana, fa sognare il Toro e i suoi tifosi. Contro l’Empoli, nonostante qualche problema di tendinite, Sanabria ha giocato tutta la partita, facendo un’altra ottima prestazione. Il gol è stato di Zapata, su assist di Bellanova, ma la palla data da Sanabria in profondità è stata un piacere per gli occhi. Per non parlare del gol, annullato per fuorigioco di Vlasic, in rovesciata che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il nuovo Zapata

Con l’arrivo di Zapata, che ha portato molto entusiasmo in casa Toro, Sanabria era stato superato nelle gerarchie. Poi però, con le due punte, è tornato protagonista. Contro il Sassuolo si è sblocccato e non vuole fermarsi e continuare a fare bene. Giocando in questo modo, Zapata è la vera prima punta, con Sanabria incontrista che si stacca e viene incontro. Anche se meno incisivo dello scorso anno, è fondamentale nel gioco del Toro. Juric lo adora e non vuole farne a meno. In questo momento, il suo sostituto è Karamoh.

Le parole di Juric

Prima di Torino-Empoli, l’allenatore croato aveva detto: “Si è allenato questa settimana bene, ha questo problema al tendine ma è fantastico. Ha questo atteggiamento positivo”. Dopo il match, ha detto: “Adesso che abbiamo cambiato modo di giocare si trova a suo agio, mi piace come si sta comportando, deve solo continuare così. Peccato per il gol, un attaccante vuole sempre farne”.