Dal Sudamerica rimbalza la notizia di un interessamento del Torino per il terzino sinistro del Gremio Cuiabano

Il calciomercato entra nel vivo in casa granata. Dal Brasile giungono voci di un interessamento del Torino per Cuiabano, terzino sinistro di proprietà del Gremio. A dare la notizia in Brasile è il sito ge.globo.com. Cuiabano, classe 2003, ha disputato finora 11 gare nel campionato Brasileiro di Serie A, mettendo a segno un gol in 485′ minuti sul terreno di gioco. È un giocatore molto duttile, che può giocare anche da esterno in un centrocampo a cinque o come ala d’attacco. Il suo contratto scade il 31 dicembre 2024, un fattore che potrebbe agevolare un’eventuale trattativa. Il valore attuale del calciatore, secondo il sito Transfermarkt.com, è di 1,5 milioni di euro.