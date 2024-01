Calciomercato Serie A / Le notizie di calciomercato di oggi, 11 gennaio 2024: Daniel Maldini va in prestito al Monza di Palladino

Continua il calciomercato in Serie A. La sessione si è aperta l’1 di gennaio e si chiuderà il 31: siamo a un terzo. Tutte le squadre si muovono, alla ricerca dell’affare migliore. Daniel Maldini, di proprietà del Milan, va in prestito al Monza: è ufficiale. Il classe 2001, ha iniziato questa stagione con la maglia dell’Empoli. Non ha trovato molto spazio in Toscana. La scorsa stagione ha giocato nello Spezia. Adesso per lui c’è il Monza di Palladino, in prestito fino a giugno.

Zurkowski torna ad Empoli

L’Empoli invece, ha preso Simon Zurkowski dallo Spezia. Per lui, che era esploso proprio a Empoli, prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Come in Liguria, anche alla Fiorentina non ha mai reso al massimo: è in cerca di rilancio.

Salernitana su Palomino

Salernitana di Pippo Inzaghi che cerca rinforzi in difesa. Un nome caldo è quello dell’argentino Jose Palomino dell’Atalanta. Da sempre fedele a Gasperini, quest’anno non sta trovando spazio. Per lui potrebbe essere arrivato il momento di cambiare aria. Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana, ha detto: “Se fosse vero Palomino è una grandissima intuizione. Straordinario per le esigenze della Salernitana. Cattivo nel senso buono del termine. Con lui forse alcune partite pareggiate o perse negli ultimi minuti forse le avremmo vinte”.

Ranocchia verso il Palermo

Filippo Ranocchia, è in uscita dall’Empoli. Di proprietà della Juventus, l’anno scorso era al Monza. Dopo la prima parte di stagione in Toscana, è vicino al Palermo. Le aquile sono seste in Serie B e vogliono puntare su di lui.

Genoa: visite mediche per Spence

Colpo del Genoa in difesa: visite mediche in corso per Djed Spence. Classe 2000, arriva dal Tottenham. La prima parte di stagione l’ha giocata nel Leeds, in prestito. È lui quindi il sostituto di Hefti, partito in direzione Montpellier. Spence rientra nell’affare Dragusin, che andrà al Tottenham.