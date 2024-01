Calciomercato Torino / Josh Doig ha di nuovo aperto al trasferimento al Torino, dopo che l’operazione è saltata in estate

Si è aperta la sessione invernale di calciomercato, che ha subito regalato un botto: il passaggio di Hien dal Verona all’Atalanta. La squadra veneta sembra aver messo sul mercato diversi tra i giocatori cardine della rosa, tra cui anche Terracciano, Ngonge e Doig. Di questo ne vuole approfittare anche il Torino, che ha messo nuovamente gli occhi sull’esterno scozzese. Già nei mesi caldi d’estate Vagnati aveva approcciato più volte il 21enne, ma alla fine non si è trovato l’accordo con i gialloblù e il dt granata si è fiondato su Lazaro. Adesso ci risiamo, con il direttore tecnico che non vuole lasciarsi sfuggire questa occasione.

Calciomercato Torino: Doig apre al trasferimento in granata

Dal canto suo Doig ha aperto al trasferimento sotto la Mole, lasciando intendere di voler cambiare aria per approdare sotto l’ala protettiva di Juric, uno che gli esterni li sa valorizzare eccome. E proprio il tecnico croato ha bisogno di un profilo come quello dell’ex Hibernian, considerato come gli uomini di fascia sin qui non abbiano reso al meglio. Doig ha tutte le caratteristiche che servono a Juric per il suo 3-4-1-2 (o 3-5-2, a seconda della posizione di Nikola Vlasic nelle varie fasi di gioco): ha una buona gamba, è dotato di un fisico importante (è alto 1,89 metri) e sa anche inserirsi per chiudere l’azione raccogliendo il cross in arrivo dalla fascia opposta.

Come cambierebbe la corsia

Qualora arrivasse in Piemonte, Doig avrebbe certamente bisogno di tempo prima di poter scalare le gerarchie nella corsia sinistra. Sin qui infatti il classe 2002 ha giocato solo 10 partite, per un totale di meno della metà dei minuti totali. Con il suo approdo diventerebbero cinque i quinti di centrocampo, un po’ troppi data l’assenza di impegni infrasettimanali. Da valutare quindi il futuro di Soppy che, fino a questo momento ha trovato poco spazio e quando ha giocato non ha convinto pienamente: il terzino è ancora di proprietà dell’Atalanta e non è da escludere un suo ritorno anticipato in nerazzurro. Se ciò dovesse avvenire, Lazaro potrebbe tornare a destra, sua corsia preferita, a fare da “secondo” a Bellanova, mentre dall’altro lato Vojvoda e Doig si giocherebbero di partita in partita il posto da titolare.