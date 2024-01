Il Torino ha ufficializzato i rinnovi annuali di Vojvoda e Linetty: il prossimo a prolungare potrebbe essere Gemello

In casa Torino è tempo di rinnovi. La giornata di ieri si è infatti aperta con due notizie di calciomercato con le quali la società ha ufficializzato il prolungamento dei contratti di Mergim Vojvoda e di Karol Linetty: la società granata ha infatti attivati le clausole per il rinnovo, alle stesse condizione, fino al 30 giugno 2025. Un incentivo che dovrà motivarli in vista del prosieguo della stagione, a partire dalla prossima gara contro il Napoli di Walter Mazzarri. Ma i discorsi relativi ai rinnovi potrebbero non essere terminati: dopo Vojvoda e Linetty il prossimo a rinnovare potrebbe essere Luca Gemello.

Rinnovo Gemello: il punto

Gemello è stato per anni un corpo estraneo nel Toro. L’ex Renate, nei tre anni in maglia granata, non aveva praticamente mai giocato. Almeno fino alla gara di Bologna, in cui a sorpresa è partito dall’inizio. Il croato lo ha mandato in campo al posto di un Milinkovic-Savic che, a detta del tecnico, si era allenato sottotono. Ma Gemello non ha ripagato la sua fiducia, anzi. Si è reso protagonista di un errore decisivo che ha pesato sul risultato finale del match. “Quando ha giocato ha fatto sempre bene. Vanja dopo la Nazionale lo abbiamo visto sotto il livello e volevamo dare un’occasione a Gemello che sembrava molto sicuro di sé. Ha fatto cose giuste in passato, oggi l’errore è difficile da commentare. Gli servirà per il futuro“, aveva detto Juric al termine del match.

Rinnovo Gemello: le parole di Cairo

Del portiere di Savigliano ha parlato anche Urbano Cairo, che già in passato aveva accennato a un possibile rinnovo: “Del rinnovo di Gemello se ne sta occupando Vagnati, ma credo che possa rinnovare. Magari ci sono delle divergenze economiche ma penso si arrivi a un accordo”. Ora, vista l’ufficialità di Vojvoda e Linetty, è plausibile pensare che il prossimo a prolungare il proprio contratto possa essere proprio l’estremo difensore, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024.