Il calciomercato entra nel vivo con la sessione di gennaio: ecco tutte le ultime news sulle mosse delle squadre di Serie A

Tra una partita di Coppa Italia e un’altra, proseguono le trattative per la sessione invernale di calciomercato, avviatasi ufficialmente nella giornata di ieri e già in grado di regalare colpi, come il passaggio di Hien dal Verona all’Atalanta. Tanti i nomi in ballo tra le stanze di hotel, in chiamata e nelle parole dei dirigenti, per quella che si preannuncia essere una sessione ricca di trasferimenti.

Milan, ufficiale il rientro di Gabbia

Dopo giorni in cui si susseguivano le voci di una possibile interruzione del prestito che legava il Villareal e Gabbia, il Milan nella giornata di oggi ha annunciato il rientro del difensore centrale. Il classe ’99 torna nel capoluogo lombardo dopo appena 6 mesi passati in Liga, a causa dell’emergenza infortuni che ha colpito il reparto difensivo dei rossoneri. Gli infortuni di Kalulu, Thiaw e Tomori, oltre che le condizioni precarie di Kjaer, hanno imposto a Pioli di adottare spesso soluzioni improvvisate, influenzando il cammino del Milan soprattutto in campionato. Ora, l’allenatore emiliano può contare un uomo in più.

Napoli, si avvicina Samardzic

Dopo la lunga telenovela dell’estate che ha visto Samardzic a un passo dall’Inter salvo poi ripensamenti, adesso il serbo sembra essere nuovamente sul punto di partenza. Il Napoli, che ha ceduto Elmas al Lipsia, si è interessato fortemente al calciatore e ha offerto circa 20 milioni all’Udinese, che ne chiede pochi di più. Una volta raggiunto l’accordo tra i club, bisognerà definire i dettagli del contratto del numero 24, soprattutto quelli legati ai diritti d’immagine.

Mazzocchi, visite con il Napoli

Non si ferma però il Napoli, che ha già messo a segno il suo primo acquisto di questa sessione. Gli azzurri hanno infatti trovato l’accordo con la Salernitana per il trasferimento di Pasquale Mazzocchi, terzino destro che arriverà alla corte di Walter Mazzarri. L’esterno aveva da tempo richiesto espressamente di lasciare Salerno, ed è stato accontentato da Walter Sabatini. Visite mediche a Villa Stuart oggi per il 28enne, che completerà il campionato da vice Di Lorenzo, con Zanoli che invece passa in prestito al Genoa.

La Juventus su Felipe Anderson

Osserva il mercato dei parametri zero in vista di luglio, la Juventus. Giuntoli ha messo gli occhi su Felipe Anderson, che si trova in scadenza di contratto con la Lazio. I biancocelesti hanno offerto un rinnovo da 3 milioni annui al brasiliano, che non sembra però propenso ad accettare. Per questo motivo, i bianconeri hanno già iniziato a contattare gli agenti del calciatore.