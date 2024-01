In casa azzurra si è fermato Alex Meret per un infortunio muscolare: gli infortunati e gli indisponibili per il Torino

Il Napoli prosegue la preparazione verso il prossimo impegno di Serie A. Ad attendere gli azzurri ci sarà il Torino di Ivan Juric, reduce dalla sconfitta sul campo della Fiorentina. Sarà una gara complicata per gli uomini di Mazzarri, che non sarà presente in panchina dopo l’espulsione rimediata contro il Monza. Nel Napoli non ci sarà nemmeno Alex Meret, che ha subito un serio infortunio muscolare: ecco il punto sugli infortunati e sugli assenti in vista del match contro il Toro.

Da Meret a Osimhen: il punto in casa Napoli

L’ultimo a fermarsi in casa Napoli è stato il portiere Meret. L’ex SPAL aveva abbandonato il campo nella ripresa della gara contro il Monza a causa di un fastidio muscolare. Gli esami a cui si è poi sottoposto hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro. Si va dunque verso uno stop di circa un mese e Meret, con ogni probabilità, non tornerà a disposizione di Mazzarri prima di febbraio. Al Grande Torino non ci sarà nemmeno Natan, vittima di uno sfortunato infortunio contro la Roma. All’olimpico il difensore brasiliano era subentrato a Juan Jesus a pochi minuti dal triplice fischio, rimediando una lussazione alla spalla. Lo stop sarà dunque lungo per l’ex Bragantino, che starà fuori per circa un mese e mezzo. Infine, saranno assenti Oliveira, Osimhen e Anguissa: il primo ha subito la rottura del crociato contro l’Atalanta, mentre gli altri due sono partiti per la Coppa d’Africa. Una situazione di emergenza per il Napoli, che nelle ultime 5 gare di campionato ha rimediato tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria. Gli uomini di Mazzarri dovranno necessariamente fare punti al Grande Torino, per cercare di risalire in classifica.