Nel triennio Juric il Torino ha fatto fatica contro la maggior parte delle big del campionato di Serie A: i numeri

Il Torino si prepara ad affrontare il Napoli di Walter Mazzarri, reduce dalla sconfitta sul campo della Fiorentina. Gli uomini di Juric affronteranno il Napoli campione d’Italia in carica, con un pesante score contro gli azzurri. Nell’era Juric, infatti, i granata non hanno mai battuto i partenopei, uscendo sconfitti in quattro partite su quattro. Ma il Napoli non è l’unica big del campionato contro cui il Toro ha faticato nell’era dell’allenatore croato: ecco lo score del club contro Juventus, Inter, Milan, Roma, Napoli, Lazio e Atalanta.

Torino, il bilancio contro le big nell’era Juric

Da quando Ivan Juric si è insediato sulla panchina del Toro contro le big non sono arrivate grandi soddisfazioni. Se contro la Lazio gli uomini del croato hanno collezionato 6 punti dal 2021/2022, così non è stato ad esempio contro le milanesi. Solo un punto contro l’Inter, mentre si è fatto meglio contro il Milan, contro cui i granata hanno conquistato 4 punti (un pareggio e una vittoria, quella dello scorso campionato, in casa). Due pareggi invece contro la Roma, con una vittoria e un pareggio contro l’Atalanta, per un totale di 4 punti sul groppone contro gli uomini di Gasperini.

Il bilancio contro Juve e Napoli

Male anche lo score contro la Juventus, contro cui Ivan Juric è riuscito solamente a pareggiare, guadagnando un punto. Allo stato attuale delle cose il peggior rendimento è stato proprio contro il Napoli. Da quando Juric allena il Torino il croato non è mai riuscito a vincere contro gli azzurri. In vista della prossima gara di campionato, che vedrà i granata ospitare proprio i partenopei, le premesse non sono dunque delle migliori. Chissà se la legge dei grandi numeri possa aiutare la squadra a invertire questo trend negativo: appuntamento a domenica 7 gennaio alle ore 15:00.