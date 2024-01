Il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato sugli squalificati che salteranno il prossimo turno di Serie A

Al termine della 18ª giornata di Serie A il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato relativo agli squalificati che salteranno il prossimo turno. Non sono presenti in lista giocatori del Toro: Ivan Juric potrà contare su tutta la rosa a disposizione contro il Napoli. Così non sarà per gli azzurri, che perderanno Walter Mazzarri dopo l’espulsione rimediata contro il Monza. L’allenatore ha rimediato la squalifica per una giornata più un’ammonizione. Squalificati, inoltre, Locatelli, Maric, Ferguson e Cacace.

Squalifica per una giornata di gara

MAZZARRI Walter (Napoli): ammonizione (Terza sanzione); per avere

inoltre, al 37° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato in modo irrispettoso l’operato arbitrale.