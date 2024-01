Rientrato dopo un lungo infortunio, Koffi Djidji non è ancora partito titolare in gare ufficiali a causa della scarsa condizione atletica

Nuovo anno che inizia in campo per il Torino. I granata, dopo alcuni giorni di riposo, sono tornati ad allenarsi al Filadelfia in vista di quella che sarà certamente una sfida ostica e complicata. All’Olimpico Grande Torino, infatti, domenica arriva il Napoli di Walter Mazzarri, che non vive certamente un gran momento ma che è tutt’altro da sottovalutare. Nonostante l’assenza del bomber Osimhen, impegnato in Coppa d’Africa, gli azzurri hanno tutta la volontà del mondo di tornare dal Piemonte con il bottino pieno, per rimanere incollati alla zona Champions League.

Djidji vuole accelerare il rientro a pieno regime

Non ci si aspettano grossi cambi di formazione in casa Toro, se non per quanto riguarda l’attacco, che rivedrà Sanabria in coppia con Zapata, e il centrocampo, in cui Linetty si gioca il posto con Ricci. La difesa, infatti, dovrebbe rimanere la stessa, con Sazonov ancora non ritenuto pronto a sostituire Tameze e soprattutto con Djidji non ancora al meglio della condizione.

La preparazione estiva completamente saltata

Fermatosi intorno a metà luglio per problemi conseguenti a un’operazione all’ernia inguinale, l’ex Nantes e Crotone non è ancora partito da titolare in una gara ufficiale. Il difensore è tornato in panchina a fine novembre, esordendo per un solo minuto nella sfida contro l’Atalanta del 4 dicembre. Da lì ha giocato un totale di 64 minuti, con Juric che lo ha aiutato ad aumentare gradualmente il proprio minutaggio per migliorare la condizione atletica. Avendo saltato il ritiro estivo, il classe ’92 sta svolgendo adesso la preparazione “pre-stagionale”, e ci vuole ancora un po’ prima che possa avere i 90 minuti nelle gambe. Per questo motivo, anche contro il Napoli, ci si aspetta che sia Tameze a partire da titolare, mentre Djidji potrà subentrare in base a come si metterà la partita.