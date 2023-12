Da gennaio a dicembre 2023, ecco la classifica dell’anno solare delle squadre di Serie A: al comando c’è l’Inter

Il 2023 ha portato ai tifosi delle squadre di Serie A tantissime emozioni e sarà ricordato come l’anno in cui almeno una squadra italiana è riuscita a raggiungere una finale nelle principali competizioni europee. È stato l’anno del terzo scudetto del Napoli, che ha dominato lo scorso campionato sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti. Ma è stato anche l’anno del Torino, almeno nelle gare in trasferta. Gli uomini di Juric hanno collezionato una lunga serie di risultati positivi lontano dalla Mole, macinando punti in particolar modo sul finale della stagione 2022/2023.

Inter irraggiungibile, sorpresa Bologna

A comandare la classifica dell’anno solare è l’Inter di Simone Inzaghi, che nel corso del 2023 è stata la squadra più continua sotto il punto di vista dei risultati. A seguire il Napoli, reduce dalla vittoria dello scudetto, e la Juventus. La sorpresa è il Bologna di Thiago Motta, a quota 66 e 8° in classifica. I rossoblù hanno perso solo due gare nel corso della nuova stagione e viaggiano a ritmi Champions League. Il Torino chiude invece all’11° posto, con 56 punti. Gli uomini di Juric hanno faticato soprattutto in casa, alternando buone prestazioni a lunghi periodi senza segnare gol.

Serie A, la classifica dell’anno solare

Di seguito la classifica delle squadre di Serie A nell’anno solare 2023.

1 – Inter 87

2 – Napoli 77

3 – Juventus 74

4 – Milan 73

5 – Lazio 71

6 – Fiorentina 70

7 – Atalanta 66

8 – Bologna 66

9 – Roma 64

10 – Monza 58

11 – Torino 56

12 – Sassuolo 45

13 – Lecce 41

14 – Verona 40

15 – Udinese 39

16 – Empoli 39

17 -Salernitana 37