Le statistiche della partita di ieri tra Fiorentina e Torino danno ragione alla vittoria della squadra di Italiano

Il primo tempo della partita tra Fiorentina e Torino è stato completamente dominato dalla squadra di Ivan Juric che non ha permesso alla squadra di Italiano di giocare palla a terra e di attaccare. Tuttavia i granata non sono riusciti a sfruttare tale dominio e non sono riusciti a continuare a dominare il match nel secondo tempo. Nella seconda metà della partita infatti è stata la Fiorentina a controllare completamente il match e la squadra piemontese non è riuscita quasi mai a superare la metà campo e a rendersi pericolosa. La differenza tra il primo tempo del Toro e il secondo tempo della Fiorentina è stata che la viola ha sfruttato il dominio e il possesso palla per mettere il pallone in rete, i granata invece non ci sono riusciti e hanno pagato la loro sterilità offensiva con la sconfitta.

Fiorentina-Torino: per le statistiche la Viola è stata leggermente migliore

La Fiorentina ha portato a casa una vittoria importante contro il Toro, soffrendo per tutto il primo tempo e dominando invece la partita nella seconda metà del match. Secondo le statistiche la squadra di Italiano e quella di Juric hanno fatto una partita molto simile ma la squadra toscana si è rivelata leggermente superiore ai piemontesi. La sola grande differenza nelle statistiche è nei tiri totali; infatti la Fiorentina è andata al tiro ben 12 volte, esattamente il doppio dei granata che hanno tentato appena 6 conclusioni. Per il resto le statistiche sono alquanto simili: entrambe le squadre hanno centrato lo specchio solamente 3 volte. Il possesso palla va alla Fiorentina che ha avuto il pallone per il 52% del tempo facendo 357 passaggio, contro i 331 del Toro. Di quei passaggi la viola ne ha completati il 78% mentre i granata ne hanno completati il 74%. 11 i falli commessi dai giocatori della Fiorentina contro i 15 del Toro. Di quei falli 4 hanno portato all’ammonizione di giocatori di Italiano mentre solo 2 hanno fatto ammonire i giocatori di Juric. Altra statistica importante è quella dei calci d’angolo 4 a 2 per la Fiorentina. Dalle statistiche si capisce bene che la partita è stata equilibrata e che la Viola ha vinto per gli episodi e perchè ha sfruttato meglio le occasioni che ha creato.