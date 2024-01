Messo alle spalle il problema dell’ultimo periodo, Linetty vuole esserci dal 1′ contro il Napoli e si gioca il posto con Ricci e Ilic

È iniziato il 2024 del Torino, che nella giornata di martedì 2 gennaio è tornato in campo ad allenarsi in vista della difficile sfida di campionato contro il Napoli, che chiuderà il girone d’andata. Gli azzurri si presentano all’Olimpico Grande Torino con tanti calciatori indisponibili, tra cui Osimhen, Meret e forse anche Politano. Juric, invece, ha recuperato pressoché tutti e può permettersi di mandare in campo i migliori giocatori a disposizione. Per questo motivo, con il ritorno di Sanabria in attacco e la possibile conferma di Tameze come terzo di destra, l’unico vero dubbio rimane quello in mezzo al campo. Linetty ha infatti messo alle spalle il problema che gli ha fatto saltare la sfida contro l’Udinese e che lo ha costretto a partire dalla panchina a Firenze, e insidia Ricci e Ilic per un posto in mezzo al campo. L’unico titolare certo, quindi, è Vlasic, che seppur in calo nelle ultime prestazioni è l’unico in grado da fare da collante tra centrocampo e attacco con qualità.

Chi insieme a Vlasic?

È dunque ballottaggio a tre per due maglie, con Juric che probabilmente scioglierà le riserve solo a ridosso della sfida, in programma domenica alle 15. Se da un lato con il terzetto Ilic-Vlasic-Linetty i granata hanno ottenuto grandi risultati nell’ultimo periodo e con il polacco assente sono invece scesi di rendimento, dall’altro Ricci sta riprendendo gradualmente la migliore condizione, e si sa che uno con le sue qualità non può certamente stare fuori per scelta tecnica. Per questo motivo saranno decisivi gli allenamenti che portano alla sfida del 7, con i tre centrocampisti che devono in tutti i modi cercare di impressionare Juric, che dal suo canto non può sbagliare scelte avendo di fronte una delle migliori mediane d’Italia.