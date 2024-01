In vista di Torino-Napoli, gara valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A, ecco i precedenti del match

Prosegue la marcia di avvicinamento verso Torino-Napoli, gara valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A. I granata arrivano al match reduci dalla sconfitta sul campo della Fiorentina, che ha bloccato i granata al decimo posto della classifica. Solo 4 i punti di distanza dal Napoli, ottavo, che invece ha pareggiato in casa contro il Monza. Non è un momento semplice per gli uomini di Mazzarri, che nelle ultime cinque gare di campionato hanno ottenuto tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria. I precedenti tra le due squadre disputati all’ombra della Mole vedono comunque i partenopei favoriti, con 49 vittorie nei 138 match disputati in Serie A. Sono invece 55 i pareggi, mentre il Toro ne è uscito vittorioso in 34 occasioni.

L’ultimo precedente, una pesante sconfitta

Nell’ultimo precedente disputato al Grande Torino, andato in scena il 19 marzo 2023, i granata ne sono usciti con le ossa rotte. 0-4 il risultato finale contro i campioni d’Italia in carica, che hanno dilagato con le reti di Osimhen (doppietta), Kvaratskhelia e Ndombele. Sulle panchine c’erano Ivan Juric e Luciano Spalletti.

L’ultima vittoria del Toro

Negli scontri casalinghi contro il Napoli i granata sono reduci da una lunga serie di pareggi e sconfitte. Basti pensare che l’ultimo successo centrato dal Toro al Grande Torino risale a quasi 10 anni fa: il 1 marzo del 2015 finì 1-0 in favore dei padroni di casa, che si imposero grazie al gol di Kamil Glik nella ripresa, su assist di Farnerud. Quella fu l’ultima volta che il Toro centrò i tre punti contro gli azzurri, guidati da Rafa Benitez. Sulla panchina granata, invece, sedeva Gian Piero Ventura.

Il pirotecnico 3-5 del 2013

Una delle gare con più gol in assoluto tra Torino e Napoli andò in scena il 30 marzo 2013. A sbloccare il match fu Dzemaili, a cui seguì il pareggio di Barreto. Poi un rigore sbagliato da Hamsik, prima del secondo gol dello svizzero in apertura di secondo tempo. Il Torino riuscì a ribaltarla con Jonathas e Meggiorni, ma gli azzurri completarono la rimonta negli ultimi 10 minuti con il terzo gol personale di Dzemaili e la doppietta di Cavani: 3-5 il risultato finale. Quella fu l’ultima gara di Mazzarri all’ombra della Mole da allenatore degli azzurri.