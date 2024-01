Nella giornata di oggi, 4 gennaio 2024, la Salernitana ha reso omaggio al Grande Torino recandosi a Superga

Bellissimo gesto della Salernitana. Questa sera, alle ore 21:00, ci sarà Juventus-Salernitana in Coppa Italia. I campani sono già a Torino e ne hanno approfittato per rendere omaggio al Grande Torino. Uno stendardo della squadra, come si vede da una storia pubblicata su Instagram, è stato appeso nel muro della Basilica.