Il Venezia non accetta la contropartita Dembelé. Il Toro pagherà lo stesso la cifra richiesta per mettersi alle spalle l’era Juric

Manca veramente poco alla nomina di Paolo Vanoli a nuovo allenatore del Torino, ma la situazione è sempre la stessa: una fase di stallo dovuta alla presenza di una clausola che i granata prima o poi pagheranno, ma cercheranno di farlo alle proprie condizioni. Il prestito di Dembelé più diritto di riscatto per calmierare la richiesta di un milione da parte del Venezia. Peccato che la risposta della proprietà statunitense, rappresentata dal presidente Niederauer, resti sempre un no: un no categorico. E allora il Toro cercherà di agire di conseguenza, provando sempre a portare acqua al proprio mulino, ovvero abbassare la cifra da rendere ai lagunari e finalmente chiudere il discorso sul dopo Juric.

Antonelli: “Vanoli? E’ giusto che vada”

Intanto Paolo Vanoli ha già comunicato la volontà di lasciare il Venezia, che si ritrova dunque costretto a salutare l’uomo della promozione e con cui sarebbe stato l’ideale proseguire in Serie A. Invece Vanoli segue le sue personali e legittime ambizioni e c’è chi nella società arancioneroverde si è già messo l’anima in pace, come il ds Filippo Antonelli che ha asserito in merito: “Se non c’è più la motivazione è giusto che vada. Credo che la motivazione è tutto, cercheremo un altro tecnico”. Vanoli a Venezia è già un nome da almanacco, per ricordare il passato. Il presente è la sua nuova avventura, la prima da tecnico di massima serie, con una squadra che – al contrario del Venezia – possiede già un know how che si traduce in maggiori ambizioni rispetto a un iniziale obiettivo salvezza. Dunque la palla passa ora al Torino, obbligato a pagare la causa per pianificare con più tempo possibile a disposizione per costruire il nuovo Toro di Vanoli.