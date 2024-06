Direttamente dal ritiro della Croazia, Nikola Vlasic ha parlato in conferenza stampa del proprio futuro a Torino e non solo

Euro 2024 vedrà diversi giocatori del Torino tra i protagonisti. Non solo gli Azzurri Bellanova e Buongiorno, ma anche Rodriguez, Ilic, Milinkovic-Savic e Vlasic. In particolare, il croato è quello che più di tutti ha rischiato di non poter partecipare, a causa di un infortunio rimediato nel mese di maggio. Ora Vlasic ha recuperato, e direttamente dal ritiro della Croazia ha parlato in conferenza stampa del Torino, del proprio futuro e non solo.

Le parole di Vlasic

Il calciatore ex West Ham ha innanzitutto parlato del proprio percorso di recupero dall’infortunio, dichiarando: “È stato difficile. Ho fatto allenamenti due volte al giorno, ho seguito terapie per tutto il giorno. Ogni giorno, dall’alba al tramonto, mi sono concentrato sul recupero. Mi sono unito alla Nazionale il 30 maggio e ho subito iniziato ad allenarmi con la squadra, ma in accordo con il CT ho saltato la prima amichevole con la Macedonia del Nord. Ora mi sento bene e sono pronto“.

Dopodiché, Vlasich ha parlato della stagione vissuta con la maglia del Torino: “Pensavo di sapere molto di calcio, invece in Italia ho imparato molte cose. Jurić mi ha insegnato molto e gli sono grato per l’opportunità che mi ha dato. Non è più nel Toro e gli auguro tutto il meglio per il futuro, mentre io ho ancora tre anni di contratto”.

Il trequartista ha poi anche parlato dei proprio compagni di squadra che affronterà in Italia-Croazia: “Devo citare i miei compagni Bellanova e Buongiorno. Alessandro forse è il miglior stopper della Serie A. Lo vedo tutti i giorni e quindi conosco le sue qualità. Raoul è un giocatore con una velocità pazzesca. Sicuramente parleremo col nostro CT di come affrontarli”.