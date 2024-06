Euro 2024 in Germania: Bellanova e Buongiorno ma non solo, il calendario con tutti gli impegni dei granata

Manca sempre meno a Euro 2024. La competizione si giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Italia che ha vinto Euro 2020 ed è campione in carica. Il ct dell’Italia, Luciano Spalletti, per l’europeo ha convocato due giocatori del Toro: Alessandro Buongiorno e Raoul Bellanova. I due granata partiranno per la spedizione europea degli Azzurri. Italia che è stata inserita nel girone B con Spagna, Croazia e Albania. Passano agli ottavi di finale le prime 2 di ogni girone più le 4 migliori terze. In tutto, i gironi sono 6. Altri 4 giocatori del Toro saranno agli Europei.

Gli altri convocati

Nikola Vlasic è stato convocato dalla Croazia, mentre Ricardo Rodriguez dalla Svizzera. Infine ci sono Vanja Milinkovic-Savic e Ivan Ilic con la Serbia. La Croazia è nello stesso girone dell’Italia. Svizzera che invece è stata inserita nel girone A con Germania, Scozia e Ungheria. Serbia che si trova nel girone C con Inghilterra, Danimarca e Slovenia. Di seguito, il calendario completo della fase a gironi, con tutti gli impegni dei granata.

Euro 2024: il calendario

Sabato 15 giugno Ungheria-Svizzera (ore 15, Rodriguez) Spagna-Croazia (ore 18, Vlasic) Italia-Albania (ore 21, Buongiorno e Bellanova)

Domenica 16 giugno Serbia-Inghilterra (ore 21, Milinkovic-Savic e Ilic)

Mercoledì 19 giugno Croazia-Albania (ore 15, Vlasic) Scozia-Svizzera (ore 21, Rodriguez)

Giovedì 20 giugno Slovenia-Serbia (ore 15, Milinkovic-Savic e Ilic) Spagna-Italia (ore 21, Buongiorno e Bellanova)

Domenica 23 giugno Svizzera-Germania (ore 21, Rodriguez)

Lunedì 24 giugno Croazia-Italia (ore 21, Vlasic, Buongiorno e Bellanova)

Martedì 25 giugno Danimarca-Serbia (ore 21, Milinkovic-Savic e Ilic)