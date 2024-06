Pochissimo spazio per l’esterno oggetto del mistero. Ad Ascoli e a Catania soltanto una comparsa e ora il suo futuro al Toro pare compromesso

Una stagione da dimenticare per Kevin Haveri. L’esterno di proprietà del Torino non è riuscito a lasciare il segno né in Serie B con la maglia dell’Ascoli né scendendo di categoria al Catania. In entrambe le due esperienze Haveri non ha trovato granché spazio. Le aspettative su di lui da parte del Torino si sono scontrate con una realtà che vede l’italo-albanese faticare a risultare imprescindibile in contesti meno competitivi rispetto alla Serie A. Segnali inequivocabili che dovrebbero fare riflettere la società non solo sulla qualità dell’operazione ma anche sulle prospettive future. Difficilmente infatti ci sarà spazio per lui nel roster granata. Non c’è margine per vederlo al servizio del prossimo allenatore, ma nemmeno come interprete a cui aggiungere un bagaglio di esperienze in più in giro per l’Italia.

Haveri, al Catania esordio con rosso

Kevin Haveri ha trascorso quest’ ultima stagione perlopiù in panchina. Sicuramente non erano questi i piani di chi si occupa di mercato nella dirigenza granata. Acquistato la scorsa estate dal Rimini, Haveri è stato inizialmente spedito in prestito all’Ascoli, in cadetteria. Nelle Marche l’esterno non ha mai giocato dal primo minuto, raccogliendo appena 6 presenze: tutte da subentrato. A gennaio dunque la volta del Catania, in Serie C, dove ha bagnato il suo esordio con un cartellino rosso nell1-1 dei suoi col Foggia. Da quel momento soltanto 71′ con Taranto e Monterosi, a cavallo tra febbraio e marzo, accettando poi un ruolo di osservatore perdurato anche nei playoff promozione che hanno visto gli etnei uscire ai quarti di finale per mano dell’Avellino.