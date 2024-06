La stagione di Nikola Vlasic è stata un mix di alti e bassi: il croato per lunghi tratti si è spento e non è riuscito a fare la differenza

Più ombre che luci nella stagione di Nikola Vlasic. Il croato, da quando è ritornato al Toro, non è più riuscito ad alzare il livello e a tornare il giocatore della prima annata in granata. Un’annata in cui le difficoltà di adattamento al campionato italiano sono state praticamente inesistenti. Un’annata in cui era stato capace di realizzare 5 gol e 6 assist alla sua prima esperienza in Italia. Poi il Mondiale e il calo, sia fisico che psicologico. Da quel momento Vlasic non è più tornato lo stesso e le sue prestazioni sono state un alternarsi di alti e bassi.

L’ultima stagione è insufficiente

Da un giocatore delle sue qualità ci si aspetta sempre di più, questo è certo. L’ultima stagione di Vlasic non ha convinto: pochi gol e prestazioni intermittenti. Molto speso è capitato che il trequartista cominciasse bene le sue partite, per poi eclissarsi pian piano nelle ripresa. Molto è dipeso anche dai problemi fisici che lo hanno attanagliato nel corso dell’anno: la pubalgia lo ha condizionato parecchio e verso il termine del campionato ha accusato un infortunio al tendine dell’adduttore che lo ha costretto a concludere in anticipo la stagione. Ma le ragioni del suo calo potrebbero trovarsi anche all’interno di un discorso prettamente tattico: quest’anno Vlasic è stato inserito in un contesto diverso, da trequartista unico e con più responsabilità. E proprio quando tante delle responsabilità erano riversate sulle sue spalle il croato ha deluso, steccando partite ampiamente alla portata e in cui avrebbe dovuto fare la differenza. Un esempio contro il Frosinone, quando Valsic ha giocato un ottimo primo tempo per poi sparire nella ripresa. Insomma, per lui una stagione insufficiente e con pochi guizzi.

PRESENZE 33

GOL 3

ASSIST 2

VOTO 5,5