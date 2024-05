Tegola in casa Toro: Nikola Vlasic, uscito dopo soli 28 minuti contro il Bologna, ha fatto gli esami e la sua stagione finisce qui

Contro il Bologna, Nikola Vlasic era uscito per infortunio dopo 28 minuti. Poi Juric aveva parlato di pubalgia, ma adesso è arrivato l’esito degli esami. Ecco il comunicato: “Accertamenti clinici che hanno evidenziato una lesione di alto grado del tendine dell’adduttore lungo di destra. Si effettueranno ulteriori consulenze specialistiche nei prossimi giorni per definire l’iter terapeutico successivo”. Stagione finita per il croato.