Dennis Praet apre al futuro in Italia e manda un messaggio al Torino: “Una proposta la ascolterei anche adesso”

Nella stagione 2021/2022, la prima di Juric al Toro, Dennis Praet è stato protagonista assoluto. Poi però non è stato riscattato e ha fatto ritorno al Leicester. Con gli inglesi, dopo essere retrocesso, ha di nuovo conquistato la Premier League. Di seguito le sue parole, anche sul Toro.

Le parole di Praet

Il belga, ai microfoni di Het Nieuwsblad, ha detto: “Ho ancora il numero di telefono italiano, non l’ho mai cambiato… Vorrei tornare in Italia, dove mi sono sempre trovato bene. Il Torino mi aveva cercato nuovamente, ma il ritorno non è mai accaduto. Al Leicester pensavano fossi troppo bravo, utile e versatile per lasciarmi andare a buon mercato. Non sono polemico, né uno che spinge per trasferirsi, ma sicuramente una proposta del Torino la ascolterei anche adesso“. Poi, sul fatto di essere a fine contratto e di diventare un paramento zero, ha detto: “No, sicuramente non sono spaventato perché credo di aver già dimostrato abbastanza il mio valore”.