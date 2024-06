Il presidente granata avvistato in tribuna ad assistere al match che deciderà chi tra Carrarese e L.R. Vicenza salirà in cadetteria

Urbano Cairo non sta mai fermo. Dopo aver presenziato a diversi eventi sportivi come anche a presentazioni di libri, dove alcuni giornalisti gli hanno rivolto domande sul futuro del Torino tra la permanenza di Buongiorno e l’arrivo di Vanoli, oggi il presidente granata è stato fotografato in tribuna allo Stadio dei Marmi di Carrara. Nella cornice toscana sta infatti andando in scena il match tra Carrarese e L.R. Vicenza, secondo e decisivo round della finale playoff di Serie C. A fianco a Cairo il presidente della Lega Pro Matteo Marani e chissà se anche in questo caso la presenza del presidente granata sia legata a discorsi volti in proiezione futura, come ad esempio l’introduzione di una formazione granata Under 23 nel campionato di Serie C di cui si è discusso molto nel recente passato.