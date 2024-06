Secondo Transfemarkt i granata sarebbero la sesta società della Serie A ad aver accresciuto il valore della rosa rispetto al prezzo d’acquisto

Con il campionato ormai concluso e una classifica dunque ufficialmente decisa, è il momento di spostarsi sulle analisi che si possono riscontrare in speciali graduatorie, come quella presentata da Transfermarkt in merito alla differenza tra costo e valore delle squadre di Serie A: ovvero il rapporto tra costo d’acquisto della rosa e il suo valore attuale. I primi due posti confermano il verdetto del campo. L’Inter si trova in vetta con un +€358.7 milioni, dietro dunque il Milan con un plus di €200 milioni. In terza piazza l’Atalanta con +€158.1, a seguire Bologna (+€142.5), Lazio (+€94.1) e al sesto il Torino.

Toro meglio di Roma, Fiorentina e Juventus

La rosa granata ha avuto una crescita nella differenza tra costo d’acquisto e il suo valore attuale di €76.5 milioni. Un dato migliore di squadre in lotta per obiettivi più ambiziosi come il Napoli (nono a +€53.4), Roma (decima con +€44.2) e Fiorentina (undicesima con +€40.9m). A occupare la penultima piazza della classifica troviamo clamorosamente la Juventus, che avrebbe avuto una decrescita rispetto alcosto d’acquisto. I bianconeri chiuderebbero infatti con una minusvalenza di -€18.5 milioni.

La classifica completa

INTER +€358.7mln MILAN +€200mln ATALANTA +€158.1mln BOLOGNA +€142.5mln LAZIO +€94.1mln TORINO +€76.5mln LECCE +€60.5 mln GENOA +€60.1mln NAPOLI +€53.4mln ROMA +€44.2mln FIORENTINA +€40.9mln UDINESE +€25mln MONZA +24.6mln FROSINONE +24.1mln VERONA +€21.3mln EMPOLI +€12.6mln CAGLIARI +€7.9mln SALERNITANA +€2.8mln JUVENTUS -€18.5mln SASSUOLO – €49mln

(dati Transfermarkt)