Quest’anno Savva e Dellavalle hanno esordito in Prima Squadra: per loro 2 e per altri giovani il futuro è da decidere

La stagione del Torino è finita da poco e adesso, per chi non ha gli impegni della Nazionale, ci sono le vacanze. In questa stagione, conclusa dal Torino di Juric al 9° posto, nella parte finale la rosa è stata molto corta. Ecco quindi che il croato ha spesso chiamato in Prima Squadra dei Primavera. Zanos Savva (con gol) e Alessandro Dellavalle hanno esordito in Serie A, entrmbi in Verona-Torino 1-2. Oltre a loro due però, altri giocatori come Ciammaglichella, Silva e Bianay Balcot sono stati spesso anche solo convocati. Questo ha inevitabilmente un po’ disgregato la Primavera, che non ha conquistato l’accesso ai playoff scudetto. Ora che ne sarà di questi giovani?

Il futuro dei giovani

Juric conosceva bene questi giovani, ma il nuovo allenatore che sta per arrivare non ancora. Ma Savva, Ciammaglichella, Dellavalle, Silva, Bianay Balcot e Antolini hanno firmato nel 2024 un contratto da professionisti con il Torino. Quindi, saranno presenti nella lista del primo raduno al Filadelfia. Poi, verrà deciso il loro futuro. Qualcuno potrebbe anche partire per il ritiro di Pinzolo, mentre altri potrebbero subito partire in prestito. Dei 6 citati sopra, solo Ciammaglichella, Savva e Bianay Balcot essendo 2005 potranno ancora giocare in Primavera. Dellavalle, Silva e Antolini sono invece 2004.

Incognita allenatori

Su entrambe le panchine, quella della Prima Squadra e quella della Primavera, c’è ancora l’incognita allenatore. Juric dopo i suoi 3 anni di contratto, non sarà più l’allenatore del Toro. Al suo posto, il club sta chiudendo per Vanoli del Venezia. Si tratta di un allenatore che lavora molto bene con i giovani. In Primavera invece, Scurto ha allenato per due anni facendo un ottimo lavoro. Non è detto però che rimanga sulla panchina dei torelli. Tutto da decidere insomma.