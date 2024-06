Paolo Vanoli è destinato a lasciare il Venezia ma il Toro non molla sulla clausola: i lagunari intanto lavorano su due fronti

Nella prossima stagione, quella 2024/2025, sulla panchina del Torino dopo 3 anni non ci sarà Ivan Juric. Il suo contratto scade in questo mese e l’allenatore ha salutato. Al suo posto, il Toro ha già da tempo scelto Paolo Vanoli. Originario di Varese, ha appena portato il Venezia in Serie A vincendo i playoff. Promesso sposo del Toro, la situazione però non si sta sbloccando. Vanoli ha comunicato al Venezia di voler venire al Torino, i granata per averlo devono pagare la clausola di 1 milione di euro. I lagunari non accettano contropartite tecniche oppure compromessi.

I due tavoli del Venezia

La squadra del patron americano Niederauer, sta affrontando la questione allenatore su 2 tavoli. Infatti, da una parte il Venezia tratta con il Toro che non molla sulla clausola. Dall’altra invece, sta cercando il nuovo allenatore. C’è stato un incontro con Di Francesco, che non è riuscito a salvare il Frosinone quest’anno. Sullo sfondo ci sono anche Bocchetti (ex Verona) e Marco Giampaolo. Possibile che il nuovo allenatore per la Serie A venga a breve annunciato ufficialmente, prima ancora che il Toro ufficializzi o sblocchi la situazione Vanoli. La prossima settimana, per Vanoli, potrebbe essere quella decisiva.

Le parole di Cairo e Niederauer

Contratto di Vanoli con il Venezia che scade nel 2026. Infatti subito dopo aver ottenuto la promozione, Niederauer aveva detto che sarebbe rimasto con loro. Poi però, Vanoli ha comunicato di voler andare via. Il presidente del Venezia ha dichiarato: “Sapete che c’è una clausola, ma questa clausola non è oggetto di negoziazioni, inutile parlare di contropartite tecniche o riduzioni. La clausola è chiara, nel caso dovrà essere rispettato quel genere di accordo preso, questo è chiaro”. Cairo invece ha detto: “Quando ci saremo, comunicheremo. I tempi sono maturi, ma vediamo… L’allenatore sarà Vanoli? Non parliamo di nessuno, io non faccio i nomi di altri tesserati”.