Ivan Juric sembrava vicino ad approdare sulla panchina dell’Hajduk ma il croato ci avrebbe ripensato all’ultimo momento

Alone di mistero quello che aleggia sul futuro di Ivan Juric. Il croato ha detto addio al Toro al termine dell’ultima stagione, in cui non è riuscito a centrare l’Europa con i granata. Sul suo conto tante voci: da interessamenti di club di Serie A fino a nuove esperienze all’estero. Ed era proprio a una nuova avventura al di fuori dell’Italia che Juric sembrava destinato, ma l’allenatore sarebbe stato protagonista di un clamoroso dietrofront a pochi passi dalla firma del contratto.

Hajduk-Juric, un matrimonio che non s’ha da fare

Secondo quanto riportato dalla testata Etto.ba, Ivan Juric sarebbe stato vicinissimo a ufficializzare il suo passaggio all’Hajduk Spalato, squadra del suo paese d’origine. Quando tutto sembrava fatto ecco però il ripensamento dell’allenatore, che sarebbe avvenuto per cause sconosciute. Per Juric, dunque, il ritorno in patria sembrerebbe ufficialmente rimandato. Intanto in Serie A sono tante le panchine ancora in cerca di un nuovo allenatore. Che dietro la scelta del tecnico ci sia proprio una squadra italiana? Lo scopriremo nei prossimi giorni di mercato…