In questi 3 anni Juric non è stato mai banale: dalle frasi contro Cairo a quelle contro i tifosi dopo Torino-Salernitana

Un carattere forte, che può anche non piacere, abbinato ad una cultura del lavoro enorme: questo è ed è stato Ivan Juric in questi 3 anni al Toro. Un allenatore testardo, con le idee chiare, che forse in ambito comunicativo poteva fare meglio. Non è mai riuscito a fare andare d’accordo i tifosi con la società, impresa forse impossibile. In questi 3 anni, ci sono state due conferenze e tre episodi che hanno lasciato il segno da parte sua. Il suo intento è sempre stato quello di unire, ma non ci è riuscito al 100%. Di seguito, nel dettaglio, le conferenze e gli episodi chiave.

La critica a Cairo dopo Fiorentina-Torino

Juric è arrivato al Toro nella stagione 2021/2022. Esordio con sconfitta, Torino-Atalanta 1-2. Poi un’altra sconfitta: Fiorentina-Torino 2-1. In conferenza stampa, Juric si era sfogato: “Il Toro ha intrapreso la strada dell’austerity, cioè tagliare costi in ogni modo a prescindere dalla forza della squadra. È legittimo, l’unico problema è che io e il mio staff non eravamo a conoscenza dell’idea di prendere questa strada dell’austerity”. Poi su Pobega aveva detto: “Arriva in prestito secco, senza nessun diritto per noi. Avevamo bisogno di un giocatore di questo tipo, quando è così accetti i compromessi anche se non è una cosa bella lavorare per altre società”. Aveva fatto capire che non chiedeva la luna, ma si aspettava qualche movimento. Al fotofinish, qualche giocatore era stato preso e la stagione poi non era andata male.

La lite con Vagnati

L’episodio più memorabile, è quello accaduto nell’estate prima dell’inizio della stagione 2022/2023. Il Toro si trovava in ritiro in Austria. Tra Juric e Vagnati c’è stata una lite, con tanto di video che ha fatto il giro del mondo. I tifosi in quel momento, hanno provato imbarazzo e vergogna. Insulti, urla e spintoni tra i due, con Marco Pellegri a dividerli. Poi è stato tutto chiarito e non sono stati presi provvedimenti. Ma rimane una pagina indelebile in questo triennio, anche se spiacevole.

Il dito medio alla tifoseria

Altro episodio è quello del dito medio. Torino-Sassuolo 2-1, stagione 2022/2023. La Curva Maratona è entrata allo Stadio 15 minuti dopo, in protesta visti gli scarsi risultati della squadra. Juric era squalificato e seguiva la partita dal box in tribuna. La partita si è giocata in un clima pesante, con continui insulti alla squadra. A fine partita, con i 3 punti in tasca, Juric si è rivolto verso la Curva e ha mostrato il dito medio. Polemiche a non finire e poi l’allenatore si è chiarito con i tifosi, spiegando che il gesto non era rivolto a loro.

La critica ai tifosi del Toro

Torino-Salernitana: stadio pieno e squadra sostenuta dal primo all’ultimo minuto. 0-0 finale e fischi da parte del pubblico, visto che la Salernitana aveva già un piede in Serie B. Juric a fine partita, aveva detto: “Oggi c’era un bell’ambiente, dovrebbe essere sempre così perché non si dovrebbe basare sui risultati e invece non tutti i tifosi hanno lo spirito Toro. Sentire parlare di mediocrità è di una tristezza unica, il mio più grande rammarico è questo”. Il giorno dopo, l’allenatore era stato costretto, immerso in un vortice di critiche, a chiarire quanto detto in conferenza stampa. Si era scusato e aveva cercato di riunire l’ambiente. Ma a molti tifosi, quelle frasi e quelle lezioni di Toro non sono andate giù.

Il gesto contro Italiano

Altro episodio capitato quest’anno, in Torino-Fiorentina 0-0: quel gesto che secondo la ricostruzione fatta da Sky avrebbe visto Juric fare un gesto abbastanza plateale rivolto ad Italiano. Ricci viene ingiustamente espulso a fine primo tempo. Gara giocata bene dal Toro, ma condizionata da quest’espulsione senza senso. Nel finale, Juric perde la testa e dopo essere stato espulso si rivolge nella maniera di cui sopra a Italiano. A fine partita poi, davanti alle telecamere, i due si sono chiariti e Juric ha ammesso di aver esagerato, chiedendo scusa a Italiano.