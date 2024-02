In conferenza stampa il discorso si è allargato a temi extra partita: ecco cosa ha detto Juric

In conferenza stampa il discorso si è però allargato anche alla tifoseria: “Oggi è’ stato fantastico, c’era un bell’ambiente. Ma abbiamo fatto tante gare con lo stadio mezzo vuoto. Il Toro deve avere un ambiente così, il Toro è una cosa speciale e non si basa sui risultati. Per due anni e mezzo, togliendo un mese di cui mi assumo le colpe, avete sempre visto un Toro top e vorrei che si apprezzasse come quando a Genova c’è stato Zapata che ha esultato per aver fermato un contropiede, quello è un simbolo Toro. C’è una parte di pubblico che non ha lo spirito Toro. La mia idea di Toro è che nasci privilegiato, qui c’è una storia magnifica. Oggi per me è stata una bella giornata, la squadra ha mezzo deluso e poteva fare di più ma ci hanno appoggiato fino alla fine. Mi sono ritrovato nel pensiero del cantante, Peyote, qui c’è una certa depressione ma non è così facile: tutti ci spacchiamo il c**o e lavoriamo forte, ma non è apprezzato così tanto. Il mio più grande rammarico è proprio questo, sentire parlare di mediocrità è una tristezza unica“.

“Allenamenti a porte aperte? Non sono un problema”

E quando un giornalista fa notare alcune mancanze (gli allenamenti a porte aperte quasi inesistenti, la mancanza di comunicazione tra società e tifosi, il fatto che per una foto o un autografo un tifoso debba sperare che il giocatore di turno abbassi il finestrino della sua auto dopo l’allenamento), Juric ha così risposto: “Gli allenamenti a porte aperte? Non sono un problema. Se poi volete dare la colpa a quello là…”.