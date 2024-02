Valentino Lazaro ha commentato il pareggio per 0-0 ottenuto al Grande Torino contro la Salernitana: le sue parole

Peccato per oggi, volevamo vincere. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, ci è mancata la grinta e l’ultimo passaggio. Anche noi dietro abbiamo fatto bene, ma non riusciamo a fare gol dopo le tante occasioni che creiamo. Oggi abbiamo avuto tanti angoli a favore, ma ci è mancato il gol per prenderci i tre punti. Contro le big è più facile perché hai più spazi. Ma in attacco dobbiamo comunque fare meglio. La testa è sempre alta e ora ci prepariamo ad affrontare il Sassuolo.