Prima di lasciare lo stadio Olimpico Grande Torino, il presidente Cairo ha rapidamente commentato lo 0-0 contro la Salernitana

Lo 0-0 contro la Salernitana ha lasciato un po’ di amaro in bocca anche al presidente Urbano Cairo che, prima di lasciare in auto lo stadio Olimpico Grande Torino, ha così commentato il pareggio della sua squadra: “C’erano pochi spazi, è stata una partita difficile, loro erano tutti dietro la linea della palla. Abbiamo avuto tanti calci d’angolo, tanto possesso palla che purtroppo non hanno dato quel qualcosa in più. Occasione persa? Ma no dai, ci sono ancora tante partite, può succedere una partita così”.

Cairo: “Sazonov ha fatto cose buone”

Le note positive della giornata per Cairo sono stati gli esordi di Adam Masina e Matteo Lovato, arrivati solamente pochi giorni fa alla corte di Ivan Juric: “Sazonov mi è piaciuto, ha fatto buone cose. Ma è stato molto positivo l’esordio di Masina. Anche Lovato mi è piaciuto, tutti e due i nuovi sono entrati a freddo ma hanno fatto buone cose”.