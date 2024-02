Al termine di Torino-Salernitana Ivan Juric ha commentato il pareggio ai microfoni di DAZN e Sky Sport

Ci hanno chiuso gli spazi, abbiamo fatto i primi minuti molto bene con velocità. Poi è diventato sempre più difficile. Dobbiamo ragionare su questi aspetti, ma a prescindere non è facile. Abbiamo sbagliato troppi passaggi quando potevamo fargli male. Con un po’ più di qualità si poteva fare di più. Ci è mancato il colpo finale. Vlasic? Contro Cagliari e Atalanta ha giocato benissimo. Oggi non ha fatto la partita che ci aspettavamo. Cerchiamo di migliorarlo negli spazi ristretti, perché a volte le partite sono anche queste. A volte abbiamo sensazioni positive e situazioni come oggi in cui non ha fatto una buona gara. Contro la difesa a tre è sempre dura. Penso che da tre o quattro mesi la squadra lavora bene.

“Il presidente non ha voluto fare altri investimenti”

La squadra ha fatto il suo, ha attaccato e dominato. Ci è mancato il guizzo, non ci siamo riusciti con gli spazi ristretti che ci ha concesso la Salernitana. Loro erano molto chiusi dietro e quando è così non puoi accelerare. I nuovi arrivati? Masina è entrato molto bene, quest’anno non ha giocato praticamente mai. Nei due allenamenti che ha fatto con noi ha dimostrato voglia di esserci. Anche Lovato è entrato bene. Sono ragazzi che possono darci una mano. Mercato? La situazione era chiara, il presidente non voleva fare altri investimenti. Abbiamo preso giocatori in prestito e in queste condizioni abbiamo lavorato bene. Siamo soddisfatti di chi è arrivato. Buongiorno e Schuurs sono con noi da anni, per essere la prima partita di Sazonov devo dire che ha fatto una buona prestazione. Crescendo può fare meglio.