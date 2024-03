Gli allenatori hanno stemperato nel dopopartita ma nel corso della gara la lite tra Juric e Italiano è stata veemente e ha portato Marchetti a espellere Juric

“Stavo parlando col IV uomo e lui ha frainteso, alle volte non sei lucido e quindi è venuto fuori un battibecco. Poi però finita la partita si torna sereni e tranquilli, si torna colleghi e amici come prima. Ci eravamo abbracciati prima della partita e lo abbiamo rifatto a fine gara”. Così Vincenzo Italiano, in conferenza stampa, chiude l’episodio che ha coinvolto lui e l’allenatore del Torino, in un convulso finale. Nell’occasione l’allenatore del Torino è stato espulso e Italiano ammonito, tutto alla fine di un battibecco che, rispetto a quanto ha riportato Sky, sarebbe cominciato per un gesto definito “minaccioso”. Quella che si è vista dalle tribune è stata la reazione di Italiano che si è avvicinato alla panchina granata, fermato da Pellegri senior, probabilmente in risposta a un gesto o a qualche parola pronunciata da Juric.